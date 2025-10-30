鉅亨速報 - Factset 最新調查：精測(6510-TW)EPS預估上修至28.25元，預估目標價為990元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對精測(6510-TW)做出2025年EPS預估：中位數由27.89元上修至28.25元，其中最高估值29.94元，最低估值25.34元，預估目標價為990元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|29.94(29.94)
|56.22
|71.43
|最低值
|25.34(25.34)
|30.23
|60.12
|平均值
|28.06(27.81)
|40.93
|65.78
|中位數
|28.25(27.89)
|36.96
|65.78
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5,088,000
|7,290,000
|8,363,000
|最低值
|4,759,000
|5,036,000
|7,873,000
|平均值
|4,864,780
|6,099,140
|8,118,000
|中位數
|4,824,000
|6,138,000
|8,118,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|15.55
|0.99
|23.5
|27.2
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|3,604,674
|2,884,442
|4,388,507
|4,240,874
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6510/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
