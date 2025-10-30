鉅亨速報 - Factset 最新調查：精測(6510-TW)EPS預估上修至28.25元，預估目標價為990元

search icon



根據FactSet最新調查，共9位分析師，對精測(6510-TW)做出2025年EPS預估：中位數由27.89元上修至28.25元，其中最高估值29.94元，最低估值25.34元，預估目標價為990元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值29.94(29.94)56.2271.43
最低值25.34(25.34)30.2360.12
平均值28.06(27.81)40.9365.78
中位數28.25(27.89)36.9665.78

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值5,088,0007,290,0008,363,000
最低值4,759,0005,036,0007,873,000
平均值4,864,7806,099,1408,118,000
中位數4,824,0006,138,0008,118,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS15.550.9923.527.2
營業收入
(單位：新台幣千元)		3,604,6742,884,4424,388,5074,240,874

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6510/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

