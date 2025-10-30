search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：志強-KY(6768-TW)EPS預估下修至7.31元，預估目標價為135元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對志強-KY(6768-TW)做出2025年EPS預估：中位數由7.53元下修至7.31元，其中最高估值12.93元，最低估值7.1元，預估目標價為135元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值12.93(12.93)12.9310.19
最低值7.1(7.1)8.5410.19
平均值8.64(8.9)9.7310.19
中位數7.31(7.53)8.8710.19

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值22,621,00022,940,00024,273,000
最低值20,078,00021,141,00024,273,000
平均值20,736,00021,925,60024,273,000
中位數20,333,00021,862,00024,273,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS8.152.789.223.42
營業收入
(單位：新台幣千元)		18,443,85814,207,68918,524,98612,335,924

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6768/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

