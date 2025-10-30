search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

〈焦點股〉雙11及矽水膠產品成長動能旺 晶碩、視陽齊走揚

鉅亨網記者劉玟妤 台北


受惠雙 11 購物節即將來臨，客戶拉貨動能持續，加上矽水膠產品帶動，隱形眼鏡廠晶碩 (6491-TW) 與視陽 (6782-TW) 有望受惠，第四季展望正向，激勵晶碩與視陽今 (30) 日雙雙走揚。 

cover image of news article
雙11及矽水膠產品帶動，晶碩、視陽齊走揚。(圖：shutterstock)

晶碩早盤以 324 元開高走高，盤中最高漲至 334.5 元，漲逾 3%，一舉站上 5 日線，成交量約 1000 張。視陽則以 139.5 元開高走高，盤中最高漲至 198 元，試圖挑戰 200 元關卡，漲幅超過 3%，成交量則約 200 張。 


晶碩受惠雙 11 拉貨於 10 月達高峰，且動能延續至 11 月，法人看好，第四季營收季對季、年對年皆可望成長個位數百分比。此外，矽水膠仍為晶碩重要成長動能，其中，日本與歐洲市場成長較為顯著，預期兩市場今年皆有望成長 15 至 20%。 

視陽第三季受惠雙 11 拉貨，加上日本部分 8 月訂單遞延至 9 月出貨，且矽水膠新品也陸續出貨，前三季呈現季季增。展望第四季，法人認為，部分客戶因適逢年終，可能調整庫存，雖預期第四季將微幅下滑，但仍看好視陽在矽水膠彩片及高階矽水膠鏡片產品代工的寡占優勢，而日本與歐洲市場今年成長趨勢也不變。 

文章標籤

隱形眼鏡矽水膠晶碩視陽

相關行情

台股首頁我要存股
晶碩340.5+3.18%
視陽198.5+0.76%

鉅亨贏指標

了解更多

#多頭均線上攻

偏強
晶碩

65.52%

勝率
偏強
視陽

76%

勝率

#偏強機會股

偏強
晶碩

65.52%

勝率

#波段上揚股

偏強
晶碩

65.52%

勝率

#上升三紅K

偏強
晶碩

65.52%

勝率

#帶量突破均線糾結

偏強
晶碩

65.52%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty