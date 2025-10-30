〈焦點股〉雙11及矽水膠產品成長動能旺 晶碩、視陽齊走揚

晶碩早盤以 324 元開高走高，盤中最高漲至 334.5 元，漲逾 3%，一舉站上 5 日線，成交量約 1000 張。視陽則以 139.5 元開高走高，盤中最高漲至 198 元，試圖挑戰 200 元關卡，漲幅超過 3%，成交量則約 200 張。

晶碩受惠雙 11 拉貨於 10 月達高峰，且動能延續至 11 月，法人看好，第四季營收季對季、年對年皆可望成長個位數百分比。此外，矽水膠仍為晶碩重要成長動能，其中，日本與歐洲市場成長較為顯著，預期兩市場今年皆有望成長 15 至 20%。

視陽第三季受惠雙 11 拉貨，加上日本部分 8 月訂單遞延至 9 月出貨，且矽水膠新品也陸續出貨，前三季呈現季季增。展望第四季，法人認為，部分客戶因適逢年終，可能調整庫存，雖預期第四季將微幅下滑，但仍看好視陽在矽水膠彩片及高階矽水膠鏡片產品代工的寡占優勢，而日本與歐洲市場今年成長趨勢也不變。