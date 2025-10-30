search icon



1. 外資累計買超 5 日的股票
旺宏 (2337-TW)、期街口布蘭特正2 (00715L-TW)、力積電 (6770-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、華邦電 (2344-TW)

2. 外資累計買超 4 日的股票
旺宏 (2337-TW)、力積電 (6770-TW)、期街口布蘭特正2 (00715L-TW)、元大高股息 (0056-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)

3. 外資累計買超 3 日的股票
力積電 (6770-TW)、旺宏 (2337-TW)、元大高股息 (0056-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、期街口布蘭特正2 (00715L-TW)

4. 外資累計買超 2 日的股票
旺宏 (2337-TW)、元大高股息 (0056-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、鴻海 (2317-TW)


5. 外資當日 (29) 買超的股票
旺宏 (2337-TW)、力積電 (6770-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、元大高股息 (0056-TW)
 

旺宏38.5+5.62%
力積電32.25+0.94%
華邦電54+0.00%
鴻海260+4.00%
期街口布蘭特正210.39-3.08%
群益台灣精選高息21.55+0.33%
元大高股息37.47+0.92%
元大台灣價值高息9.68+0.73%

#波段上揚股

偏強
旺宏

83.33%

勝率
偏強
力積電

91.3%

勝率

#指標剛突破

偏強
力積電

91.3%

勝率

#當沖高手_強

偏強
力積電

91.3%

勝率

#極短線強勢

偏強
力積電

91.3%

勝率

#偏強機會股

偏強
旺宏

83.33%

勝率

