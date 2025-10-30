外資近5日買超個股
鉅亨網新聞中心
1. 外資累計買超 5 日的股票
旺宏 (2337-TW)、期街口布蘭特正2 (00715L-TW)、力積電 (6770-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、華邦電 (2344-TW)
2. 外資累計買超 4 日的股票
旺宏 (2337-TW)、力積電 (6770-TW)、期街口布蘭特正2 (00715L-TW)、元大高股息 (0056-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)
3. 外資累計買超 3 日的股票
力積電 (6770-TW)、旺宏 (2337-TW)、元大高股息 (0056-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、期街口布蘭特正2 (00715L-TW)
4. 外資累計買超 2 日的股票
旺宏 (2337-TW)、元大高股息 (0056-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、鴻海 (2317-TW)
5. 外資當日 (29) 買超的股票
旺宏 (2337-TW)、力積電 (6770-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、元大高股息 (0056-TW)
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇