鉅亨速報 - Factset 最新調查：Everest集團(EG-US)EPS預估下修至50.25元，預估目標價為370.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Everest集團(EG-US)做出2025年EPS預估：中位數由51.55元下修至50.25元，其中最高估值56.65元，最低估值38.11元，預估目標價為370.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值56.65(56.65)65.4775.7
最低值38.11(45.65)51.9355.1
平均值48.71(51.58)59.1266.23
中位數50.25(51.55)59.4568.14

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值178.95億192.02億206.28億
最低值176.01億170.50億172.23億
平均值177.26億183.75億192.32億
中位數177.08億184.67億192.59億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS12.7834.6215.1960.1931.78
營業收入95.98億118.66億120.60億145.86億172.81億

詳細資訊請看美股內頁：
Everest集團(EG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

