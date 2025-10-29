鉅亨速報 - Factset 最新調查：Everest集團(EG-US)EPS預估下修至50.25元，預估目標價為370.00元
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Everest集團(EG-US)做出2025年EPS預估：中位數由51.55元下修至50.25元，其中最高估值56.65元，最低估值38.11元，預估目標價為370.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|56.65(56.65)
|65.47
|75.7
|最低值
|38.11(45.65)
|51.93
|55.1
|平均值
|48.71(51.58)
|59.12
|66.23
|中位數
|50.25(51.55)
|59.45
|68.14
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|178.95億
|192.02億
|206.28億
|最低值
|176.01億
|170.50億
|172.23億
|平均值
|177.26億
|183.75億
|192.32億
|中位數
|177.08億
|184.67億
|192.59億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|12.78
|34.62
|15.19
|60.19
|31.78
|營業收入
|95.98億
|118.66億
|120.60億
|145.86億
|172.81億
