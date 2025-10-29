search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：希捷科技STX-US的目標價調升至270元，幅度約8%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對希捷科技(STX-US)提出目標價估值：中位數由250元上修至270元，調升幅度8%。其中最高估值350元，最低估值80元。

綜合評級 - 共有26位分析師給予希捷科技評價：積極樂觀18位、保持中立7位、保守悲觀1位。

希捷科技今(29日)收盤價為223元。近5日股價上漲8%，標普指數上漲2.31%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


