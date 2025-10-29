search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：科斯塔集團(CSGP-US)EPS預估上修至0.83元，預估目標價為99.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對科斯塔集團(CSGP-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.8元上修至0.83元，其中最高估值0.88元，最低估值0.76元，預估目標價為99.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.88(0.89)1.532.222.66
最低值0.76(0.68)1.21.752.31
平均值0.83(0.8)1.351.972.49
中位數0.83(0.8)1.381.982.49

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值32.43億39.30億45.52億51.64億
最低值31.40億35.38億38.09億46.74億
平均值32.18億37.81億42.63億49.19億
中位數32.37億38.04億43.14億49.19億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.590.740.930.920.34
營業收入16.59億19.44億21.82億24.55億27.36億

詳細資訊請看美股內頁：
科斯塔集團(CSGP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCSGP

相關行情

台股首頁我要存股
科斯塔集團78.23+0.14%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty