鉅亨速報 - Factset 最新調查：科斯塔集團(CSGP-US)EPS預估上修至0.83元，預估目標價為99.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對科斯塔集團(CSGP-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.8元上修至0.83元，其中最高估值0.88元，最低估值0.76元，預估目標價為99.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.88(0.89)
|1.53
|2.22
|2.66
|最低值
|0.76(0.68)
|1.2
|1.75
|2.31
|平均值
|0.83(0.8)
|1.35
|1.97
|2.49
|中位數
|0.83(0.8)
|1.38
|1.98
|2.49
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|32.43億
|39.30億
|45.52億
|51.64億
|最低值
|31.40億
|35.38億
|38.09億
|46.74億
|平均值
|32.18億
|37.81億
|42.63億
|49.19億
|中位數
|32.37億
|38.04億
|43.14億
|49.19億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.59
|0.74
|0.93
|0.92
|0.34
|營業收入
|16.59億
|19.44億
|21.82億
|24.55億
|27.36億
詳細資訊請看美股內頁：
科斯塔集團(CSGP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 股神領路．日本啟航！跟上日本商社投資熱潮
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 科斯塔集團(CSGP-US)大跌5.02%，報87.86美元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：景順(IVZ-US)EPS預估上修至1.97元，預估目標價為26.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Check Point軟體技術(CHKP-US)EPS預估上修至11.27元，預估目標價為225.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿勒格尼技術公司ATI-US的目標價調升至117元，幅度約17%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇