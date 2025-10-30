2025金融街論壇年會登場！北京發布多項政策 推動中長期資金入市

中國證監會北京監理局一級巡視員吳智偉介紹，北京多部門聯合印發《北京市推動中長期資金入市的實施意見》，從四方面優化市場生態：一是建立商業保險資金等中長期資金三年以上長週期考核機制，樹立長期業績導向，鼓勵上市公司回購增持；二是發展權益類公募基金、穩健發展私募證券基金，引導機構從規模導向轉向投資人回報；三是優化保險、退休金等權益投資政策，提升企業年金、個人退休金覆蓋率；四是鼓勵銀行理財、信託資金加大權益投資。