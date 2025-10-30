2025金融街論壇年會登場！北京發布多項政策 推動中長期資金入市
鉅亨網編譯陳韋廷
2025 金融街論壇年會成果專場活動周三 (29 日) 在中國北京舉辦，北京市相關部門集中發布多項金融支持政策，聚焦中長期資金入市、股權投資及併購重組等領域，為首都資本市場高品質發展注入新動能。
中國證監會北京監理局一級巡視員吳智偉介紹，北京多部門聯合印發《北京市推動中長期資金入市的實施意見》，從四方面優化市場生態：一是建立商業保險資金等中長期資金三年以上長週期考核機制，樹立長期業績導向，鼓勵上市公司回購增持；二是發展權益類公募基金、穩健發展私募證券基金，引導機構從規模導向轉向投資人回報；三是優化保險、退休金等權益投資政策，提升企業年金、個人退休金覆蓋率；四是鼓勵銀行理財、信託資金加大權益投資。
吳智偉還強調，將加強政策協同，確保措施落地。
北京市委會金融辦公室副主任潘琍也發布兩項專案政策；一是《關於促進北京創業投資及股權投資高品質發展的意見》提出建構募資管退生態體系、強化政府與國企基金引領作用等 15 項措施，二是《北京市關於助力併購重組促進上市公司發展的意見》包含 19 項變動，涵蓋政府資本方向、經濟循環等。
潘琍強調，北京作為國家金融管理中心，將持續優化金融生態，引導資本投向核心技術及早期企業，協助國際科創中心建設，服務金融強國目標。兩項政策與中長期資金入市措施協同發力，標誌著首都資本市場改革進入深化階段。
- 11/19 帶你看見日本商社投資新契機
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇