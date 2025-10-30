你那時多少？2025年中國大學生月均生活費7,514元

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-30 04:00

‌



現在讀大學，一般每個月花費多少？

2025年受訪在校大學生的平均每月生活費為人民幣1,744元。（圖：Shutterstock）

據《第一財經》周三（29 日）報導，「麥可思 - 2025 年在校大學生消費行為研究」面向中國 2,783 名在校大學生展開研究，數據顯示，2025 年受訪在校大學生的平均每月生活費為人民幣（下同）1,744 元（新台幣 7,514 元），比 2016 年多了 532 元，漲幅約 43.9%。

‌



具體來看，受訪在校大學生的平均每月生活費在 1,301～1,600 元區間的比例最高（22.3%），其後的分別為 1,601～1,900 元（16.7%）、1,901～2,200 元（16.5%）與 1,001～1,300 元（14.8%）。

值得注意的是，若將 2,501 元及以上的各個區間合併計算，累計佔約一成（9.9%），構成一個擁有較高消費能力的大學生群體。

研究數據顯示，在生活費使用方面，71.7% 受訪在校大學生表示，每月生活費能夠滿足甚至略超出日常需求，其中「剛好滿足」的比例為 43.8%，「略有結餘」的比例為 27.9%；24.9% 大學生說，每月生活費偶爾不夠用；3.4% 大學生表示，每月生活費經常不夠用。

那麼，受訪在校大學生的生活費主要花在哪了呢？

報告顯示，除基本餐食外，超過四成（40.1%）受訪大學生每月會有學習方面的支出，39.7% 大學生會在個人娛樂上投入，體現出他們既注重自我提升，也注重休閒娛樂。

同時，31.7% 受訪大學生會在社交活動上花錢，25.2% 大學生會為形象管理上消費，這些共同構成了他們日常生活中重要的消費組成部分。

進一步對受訪在校大學生的消費習慣進行深度分析，發現大學生消費表現出活躍線上消費特徵，月均網購頻率超過 7 次。