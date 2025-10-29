鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-10-29 16:00

在 2025 年倫敦金銀市場協會 (LBMA) 全球貴金屬會議上，市場參與者普遍承認，在過去兩年顯著低估黃金潛力後，目前正處於「追趕」狀態。根據會議情緒，代表們預計，到明年此時，金價有望挑戰接近每盎司 5000 美元。

調查：市場參與者預期金價大幅上調 明年上看近5000美元(圖:shutterstock)

會議調查顯示，代表們預測金價將升至 4980.30 美元，這反映出較當前價格有 25% 上漲空間。

儘管金價在達到 4360 美元以上的歷史新高後，因拋售潮襲擊市場而急劇跌破 4000 美元，但市場對於黃金的牛市展望依然強勁。

黃金今年以來表現，為自 1979 年以來最佳年度漲幅，價格已上漲超過 50%。由於投資需求激增，許多人對黃金大幅超出預期的表現並不感到意外。瑞銀 (UBS) 常務董事兼首席投資長 Wayne Gordon 在小組討論中表示，今年客戶投資組合中的黃金持有量翻倍，投資黃金的客戶數量增加了兩倍。他坦承，今年他們已經上調金價預測多達 6 次。

然而，黃金並非今年貴金屬領域中表現最亮眼的資產。白銀今年迄今上漲了 61%，交易價格為 47.14；而鉑金表現更為強勁，今年迄今已上漲超過 93%，至 1591 美元。

展望未來，代表們對於貴金屬的領先者意見分歧。有 40% 的與會者預計黃金將成為直到 2026 年表現最好的資產。同時，有 30% 的代表預計，鉑金將持續其上漲勢頭，預測明年價格將升至 1815.50 美元，較目前價格上漲 14%。