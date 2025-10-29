鉅亨買幣速報 - 以太幣(ETH)24小時成交量超過19.3億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2025-10-29 10:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。

24小時跌幅：Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%；哈希圖(HBAR)24小時跌幅13.6%；Mdex(MDX)24小時跌幅13.5%。

近一週漲幅：OGN(OGN)近一週漲幅0%；Dogwifhat(WIF)近一週漲幅0%；本體鏈網(ONT)近一週漲幅0%。