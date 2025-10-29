鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過18.29億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格113,046.69美元，24小時漲跌幅-1.13%；以太幣(ETH)現報價格4,001.55美元，24小時漲跌幅-2.78%。
亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達18.29億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達17.78億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達17.57億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。
24小時跌幅：Flamingo(FLM)24小時跌幅41%；Measurable Data Token(MDT)24小時跌幅30.9%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%。
近一週漲幅：RAY(RAY)近一週漲幅0%；BounceBit(BB)近一週漲幅0%；NKN(NKN)近一週漲幅0%。
近一週跌幅：RAY(RAY)近一週跌幅0%；BounceBit(BB)近一週跌幅0%；NKN(NKN)近一週跌幅0%。
