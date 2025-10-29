鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過18.29億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2025-10-29 17:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。

24小時跌幅：Flamingo(FLM)24小時跌幅41%；Measurable Data Token(MDT)24小時跌幅30.9%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%。

近一週漲幅：RAY(RAY)近一週漲幅0%；BounceBit(BB)近一週漲幅0%；NKN(NKN)近一週漲幅0%。