鉅亨速報 - Factset 最新調查：F5公司(FFIV-US)EPS預估下修至15.01元，預估目標價為290.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對F5公司(FFIV-US)做出2026年EPS預估：中位數由16.1元下修至15.01元，其中最高估值17.25元，最低估值14.91元，預估目標價為290.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值17.25(17.25)16.8117.34
最低值14.91(15.72)15.6116.48
平均值15.35(16.25)16.2316.83
中位數15.01(16.1)16.2716.68

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值32.66億33.29億33.27億
最低值30.87億32.00億33.01億
平均值31.62億32.59億33.12億
中位數31.50億32.40億33.07億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS5.345.276.559.5511.80
營業收入26.03億26.96億28.13億28.16億30.88億

詳細資訊請看美股內頁：
F5公司(FFIV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

