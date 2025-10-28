鉅亨速報 - Factset 最新調查：F5公司(FFIV-US)EPS預估下修至15.01元，預估目標價為290.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對F5公司(FFIV-US)做出2026年EPS預估：中位數由16.1元下修至15.01元，其中最高估值17.25元，最低估值14.91元，預估目標價為290.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|17.25(17.25)
|16.81
|17.34
|最低值
|14.91(15.72)
|15.61
|16.48
|平均值
|15.35(16.25)
|16.23
|16.83
|中位數
|15.01(16.1)
|16.27
|16.68
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|32.66億
|33.29億
|33.27億
|最低值
|30.87億
|32.00億
|33.01億
|平均值
|31.62億
|32.59億
|33.12億
|中位數
|31.50億
|32.40億
|33.07億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.34
|5.27
|6.55
|9.55
|11.80
|營業收入
|26.03億
|26.96億
|28.13億
|28.16億
|30.88億
詳細資訊請看美股內頁：
F5公司(FFIV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
