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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：F5公司(FFIV-US)EPS預估上修至15.37元，預估目標價為320.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對F5公司(FFIV-US)做出2025年EPS預估：中位數由14.58元上修至15.37元，其中最高估值15.52元，最低估值14.55元，預估目標價為320.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值15.52(15.07)17.2517.87
最低值14.55(14.54)15.4516.18
平均值15.33(14.65)16.2117.15
中位數15.37(14.58)16.117.03

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值30.88億32.66億34.07億
最低值30.13億31.18億32.00億
平均值30.67億32.03億33.08億
中位數30.69億31.95億32.93億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS5.015.345.276.559.55
營業收入23.51億26.03億26.96億28.13億28.16億

詳細資訊請看美股內頁：
F5公司(FFIV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFFIV

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