鉅亨速報 - Factset 最新調查：F5公司(FFIV-US)EPS預估上修至15.37元，預估目標價為320.50元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對F5公司(FFIV-US)做出2025年EPS預估：中位數由14.58元上修至15.37元，其中最高估值15.52元，最低估值14.55元，預估目標價為320.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|15.52(15.07)
|17.25
|17.87
|最低值
|14.55(14.54)
|15.45
|16.18
|平均值
|15.33(14.65)
|16.21
|17.15
|中位數
|15.37(14.58)
|16.1
|17.03
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|30.88億
|32.66億
|34.07億
|最低值
|30.13億
|31.18億
|32.00億
|平均值
|30.67億
|32.03億
|33.08億
|中位數
|30.69億
|31.95億
|32.93億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|5.01
|5.34
|5.27
|6.55
|9.55
|營業收入
|23.51億
|26.03億
|26.96億
|28.13億
|28.16億
詳細資訊請看美股內頁：
F5公司(FFIV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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