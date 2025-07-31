鉅亨速報 - Factset 最新調查：F5公司FFIV-US的目標價調升至320.5元，幅度約5.08%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對F5公司(FFIV-US)提出目標價估值：中位數由305元上修至320.5元，調升幅度5.08%。其中最高估值390元，最低估值260元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予F5公司評價：積極樂觀2位、保持中立13位、保守悲觀1位。
F5公司今(31日)收盤價為298.99元。近5日股價上漲5.08%，標普指數上漲0.06%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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