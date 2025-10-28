鉅亨速報 - Factset 最新調查：福特汽車(F-US)EPS預估下修至1.03元，預估目標價為12.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對福特汽車(F-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.05元下修至1.03元，其中最高估值1.23元，最低估值1元，預估目標價為12.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.23(1.23)
|1.71
|2.44
|2.34
|最低值
|1(1)
|1.13
|1.05
|1.3
|平均值
|1.08(1.09)
|1.42
|1.64
|1.79
|中位數
|1.03(1.05)
|1.41
|1.63
|1.73
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,879.20億
|1,943.09億
|1,983.57億
|2,009.71億
|最低值
|1,694.61億
|1,572.74億
|1,472.74億
|1,976.69億
|平均值
|1,808.00億
|1,806.41億
|1,828.10億
|1,993.20億
|中位數
|1,829.17億
|1,822.90億
|1,887.88億
|1,993.20億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.32
|4.49
|-0.49
|1.09
|1.48
|營業收入
|1,271.44億
|1,363.41億
|1,580.57億
|1,761.91億
|1,849.92億
詳細資訊請看美股內頁：
福特汽車(F-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 股神領路．日本啟航！跟上日本商社投資熱潮
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：福特汽車F-US的目標價調升至11.6元，幅度約4.5%
- 中國車廠現有產能涵蓋北美市場！福特執行長：若放任競爭 我們沒有活路
- 【量大強漲股整理】台股創新高後，被動元件噴出，下一個接棒的是誰？
- 福特今年漲幅是超特斯拉的4倍！老牌汽車股價為何飆漲？
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇