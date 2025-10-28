search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：福特汽車(F-US)EPS預估下修至1.03元，預估目標價為12.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對福特汽車(F-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.05元下修至1.03元，其中最高估值1.23元，最低估值1元，預估目標價為12.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.23(1.23)1.712.442.34
最低值1(1)1.131.051.3
平均值1.08(1.09)1.421.641.79
中位數1.03(1.05)1.411.631.73

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1,879.20億1,943.09億1,983.57億2,009.71億
最低值1,694.61億1,572.74億1,472.74億1,976.69億
平均值1,808.00億1,806.41億1,828.10億1,993.20億
中位數1,829.17億1,822.90億1,887.88億1,993.20億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.324.49-0.491.091.48
營業收入1,271.44億1,363.41億1,580.57億1,761.91億1,849.92億

詳細資訊請看美股內頁：
福特汽車(F-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

