鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-28 11:55

多數大型金控轄下都有壽險、投信子公司，若能將壽險資產交由自家投信代操，可進一步強化集團綜效與資產管理效率。凱基人壽攜手凱基投信推出募集的「凱基台灣 HITO 全權委託管理帳戶 (台幣)」，客戶可投保特定投資型保險商品並選擇「凱基台灣 HITO 帳戶」做為投資連結帳戶，且目標保險費達新台幣 10 萬元即可投保。

強化金控綜效！凱基人壽攜手凱基投信 推出HITO新類全委帳戶。（圖／凱基人壽提供）

「凱基台灣 HITO 帳戶」長期目標配置採經典的股 6 債 4 多重資產配置，以新台幣計價之境內基金及指數股票型基金 (ETF) 為主要投資範圍，由專業投信團隊視市場變化，隨時動態調整資產配置、管控投資風險，小額資金就能享有大戶級專家代操服務，並具彈性投入超額保險費之設計，保戶可撥出獎金加碼投入，加速累積達成規劃目標，保障與投資雙管齊下，協助靈活打造最適的保障組合。

「凱基台灣 HITO 帳戶」提供客戶選擇連結於變額壽險或變額年金商品，其中「變額壽險」提供身故保險金或喪葬費用保險金、完全失能保險金或祝壽保險金，具靈活調整保額的功能。以「凱基人壽活利鑫動變額壽險」為例，最高保額可達 1 億元，15 足歲~ 80 歲民眾可依人生階段規劃，兼顧保障與投資需求。

至於希望進行退休規劃者，則可以選擇提供年金給付、返還保單帳戶價值保障之「變額年金保險」，協助民眾穩健準備未來的退休需求，只要符合條款約定條件且仍生存，提供保戶生存期間內穩定持續的年金給付，協助實現「活到老、領到老」的安心退休生活。