search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：台達電(2308-TW)EPS預估上修至23.15元，預估目標價為1130元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對台達電(2308-TW)做出2025年EPS預估：中位數由22.88元上修至23.15元，其中最高估值25.72元，最低估值17.68元，預估目標價為1130元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值25.72(25.72)40.4571.72
最低值17.68(17.68)22.2726.72
平均值22.41(22.31)30.842.01
中位數23.15(22.88)30.2938.93

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值558,680,300738,714,750992,091,000
最低值499,384,000555,155,000682,731,000
平均值531,423,510644,560,290791,403,640
中位數527,147,890649,588,690763,770,630

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS13.5612.8612.5810.32
營業收入
(單位：新台幣千元)		421,147,557401,226,501384,443,308314,670,796

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2308/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
台達電1060-0.93%
美元/台幣30.653-0.22%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
台達電

53.57%

勝率

#當沖高手_強

偏強
台達電

53.57%

勝率

#營收獲利增加

偏強
台達電

53.57%

勝率

#動能均線獲利股

偏強
台達電

53.57%

勝率

#營收創高股

偏強
台達電

53.57%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty