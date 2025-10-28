鉅亨速報 - Factset 最新調查：勤誠(8210-TW)EPS預估上修至26.39元，預估目標價為730元

search icon



Factset 最新調查：勤誠(8210-TW)EPS預估上修至26.39元，預估目標價為730元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對勤誠(8210-TW)做出2025年EPS預估：中位數由26.21元上修至26.39元，其中最高估值28.06元，最低估值24.79元，預估目標價為730元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值28.06(27.66)41.852.34
最低值24.79(24.79)33.2738.27
平均值26.46(26.17)36.6943.97
中位數26.39(26.21)34.4741.31

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值21,939,22032,178,99041,313,420
最低值20,372,33024,535,00028,397,380
平均值20,797,19027,779,47033,656,270
中位數20,664,50026,801,00031,258,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS16.059.038.325.62
營業收入
(單位：新台幣千元)		14,517,18511,247,25810,557,7019,423,020

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8210/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

