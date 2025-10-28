鉅亨速報 - Factset 最新調查：勤誠(8210-TW)EPS預估上修至26.39元，預估目標價為730元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對勤誠(8210-TW)做出2025年EPS預估：中位數由26.21元上修至26.39元，其中最高估值28.06元，最低估值24.79元，預估目標價為730元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|28.06(27.66)
|41.8
|52.34
|最低值
|24.79(24.79)
|33.27
|38.27
|平均值
|26.46(26.17)
|36.69
|43.97
|中位數
|26.39(26.21)
|34.47
|41.31
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|21,939,220
|32,178,990
|41,313,420
|最低值
|20,372,330
|24,535,000
|28,397,380
|平均值
|20,797,190
|27,779,470
|33,656,270
|中位數
|20,664,500
|26,801,000
|31,258,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|16.05
|9.03
|8.32
|5.62
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|14,517,185
|11,247,258
|10,557,701
|9,423,020
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8210/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
