鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-10-27 18:21

集保結算所今 (27) 日宣布，推出「私募商品查詢專區」，該專區整合了投信事業發行的私募證券投資信託基金，以及投信事業轉投資子公司擔任普通合夥人之私募股權基金等資訊，便利合格投資人一站式查詢。

集保私募商品查詢專區上線 三箭齊發打造商品投資價值鏈。(圖：集保結算所提供

集保結算所董事長林丙輝表示，為響應金管會打造臺灣成為亞洲資產管理中心的願景，集保結算所在私募商品部分，推出「商品查詢、資訊傳輸、款項收付」三箭齊發的全方位服務策略，從商品揭露查詢，推進到交易資訊傳輸及款項收付，逐步建構完整且安全的私募商品投資平台。

集保結算所透過與投信投顧公會合作，由投信事業向公會申報私募商品資訊後，再於集保「私募商品查詢專區」揭露商品資訊。揭露的內容包括基金中英文名稱、計價幣別、應募人種類與資格或其他要求、各投信事業私募業務簡介，以及專屬連結等，讓合格投資人能一站式查詢、集中掌握資訊。