外匯速報 - 美元/印度盧比(USDINR) 大漲0.5%，報88.2525元
截至台北時間27日15:30，美元/印度盧比上漲0.436點漲幅達0.5%，暫報88.2525點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.41%
- 近 1 週：-0.09%
- 近 3 月：+3.31%
- 近 6 月：+2.84%
- 今年以來：+3.49%
美元/印度盧比近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.41，本日上漲0.01%
- 美元/瑞郎相關性0.38，本日上漲0.16%
- 美元/瑞典克朗相關性0.37，本日上漲0.05%
美元/印度盧比近90天負相關的前3貨幣對
