鉅亨速報 - Factset 最新調查：費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)EPS預估下修至1.46元，預估目標價為47.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.48元下修至1.46元，其中最高估值2.15元，最低估值1.06元，預估目標價為47.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.15(2.15)3.143.932.09
最低值1.06(1.06)0.551.491.37
平均值1.45(1.46)1.92.691.73
中位數1.46(1.48)1.732.681.73

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值280.84億311.60億330.57億334.35億
最低值232.99億198.74億257.95億262.39億
平均值251.99億263.56億301.85億295.31億
中位數248.70億260.22億298.16億289.18億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.412.902.391.281.30
營業收入138.72億223.57億233.34億227.07億251.40億

詳細資訊請看美股內頁：
費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

費利浦·麥克莫蘭銅金公司39.275+5.81%

