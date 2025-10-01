鉅亨速報 - Factset 最新調查：費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)EPS預估下修至1.46元，預估目標價為47.00元
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.48元下修至1.46元，其中最高估值2.15元，最低估值1.06元，預估目標價為47.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.15(2.15)
|3.14
|3.93
|2.09
|最低值
|1.06(1.06)
|0.55
|1.49
|1.37
|平均值
|1.45(1.46)
|1.9
|2.69
|1.73
|中位數
|1.46(1.48)
|1.73
|2.68
|1.73
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|280.84億
|311.60億
|330.57億
|334.35億
|最低值
|232.99億
|198.74億
|257.95億
|262.39億
|平均值
|251.99億
|263.56億
|301.85億
|295.31億
|中位數
|248.70億
|260.22億
|298.16億
|289.18億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.41
|2.90
|2.39
|1.28
|1.30
|營業收入
|138.72億
|223.57億
|233.34億
|227.07億
|251.40億
詳細資訊請看美股內頁：
費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
