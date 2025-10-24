鉅亨速報 - Factset 最新調查：Galaxy Digital Inc. Class A(GLXY-US)EPS預估上修至-0.09元，預估目標價為50.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Galaxy Digital Inc. Class A(GLXY-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.12元上修至-0.09元，其中最高估值0.95元，最低估值-1.01元，預估目標價為50.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.95(0.95)
|1.59
|1.77
|0.72
|最低值
|-1.01(-1.01)
|-1.14
|-0.58
|0.72
|平均值
|-0.01(-0.03)
|-0.19
|0.28
|0.72
|中位數
|-0.09(-0.12)
|-0.45
|0.16
|0.72
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|668.27億
|670.39億
|900.56億
|1,260.43億
|最低值
|488.60億
|441.20億
|527.11億
|1,260.43億
|平均值
|596.46億
|576.01億
|695.79億
|1,260.43億
|中位數
|623.02億
|559.03億
|739.18億
|1,260.43億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.51
|4.27
|-4.99
|4.30
|0.65
|營業收入
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
詳細資訊請看美股內頁：
Galaxy Digital Inc. Class A(GLXY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 股神領路．日本啟航！跟上日本商社投資熱潮
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Galaxy Digital Inc. Class AGLXY-US的目標價調升至50元，幅度約11.11%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Galaxy Digital Inc. Class AGLXY-US的目標價調升至44元，幅度約10%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Galaxy Digital Inc. Class A(GLXY-US)EPS預估上修至-0.28元，預估目標價為42.70元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Galaxy Digital Inc. Class AGLXY-US的目標價調升至42.7元，幅度約6.74%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇