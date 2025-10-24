search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Galaxy Digital Inc. Class A(GLXY-US)EPS預估上修至-0.09元，預估目標價為50.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Galaxy Digital Inc. Class A(GLXY-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.12元上修至-0.09元，其中最高估值0.95元，最低估值-1.01元，預估目標價為50.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.95(0.95)1.591.770.72
最低值-1.01(-1.01)-1.14-0.580.72
平均值-0.01(-0.03)-0.190.280.72
中位數-0.09(-0.12)-0.450.160.72

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值668.27億670.39億900.56億1,260.43億
最低值488.60億441.20億527.11億1,260.43億
平均值596.46億576.01億695.79億1,260.43億
中位數623.02億559.03億739.18億1,260.43億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.514.27-4.994.300.65
營業收入0.000.000.000.000.00

詳細資訊請看美股內頁：
Galaxy Digital Inc. Class A(GLXY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

