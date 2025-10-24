鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國包裝(PKG-US)EPS預估下修至9.96元，預估目標價為230.00元

search icon



Factset 最新調查：美國包裝(PKG-US)EPS預估下修至9.96元，預估目標價為230.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對美國包裝(PKG-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.21元下修至9.96元，其中最高估值10.25元，最低估值9.88元，預估目標價為230.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值10.25(10.62)13.213.514.7
最低值9.88(10.13)10.4110.7714.7
平均值10.03(10.28)11.5612.4114.7
中位數9.96(10.21)11.4512.414.7

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值92.53億108.66億112.69億116.75億
最低值89.35億99.36億103.77億116.75億
平均值90.97億103.22億106.36億116.75億
中位數90.83億102.76億105.15億116.75億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.848.8311.038.488.93
營業收入66.58億77.30億84.78億78.02億83.83億

詳細資訊請看美股內頁：
美國包裝(PKG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSPKG

