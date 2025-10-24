鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國包裝(PKG-US)EPS預估下修至9.96元，預估目標價為230.00元
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對美國包裝(PKG-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.21元下修至9.96元，其中最高估值10.25元，最低估值9.88元，預估目標價為230.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.25(10.62)
|13.2
|13.5
|14.7
|最低值
|9.88(10.13)
|10.41
|10.77
|14.7
|平均值
|10.03(10.28)
|11.56
|12.41
|14.7
|中位數
|9.96(10.21)
|11.45
|12.4
|14.7
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|92.53億
|108.66億
|112.69億
|116.75億
|最低值
|89.35億
|99.36億
|103.77億
|116.75億
|平均值
|90.97億
|103.22億
|106.36億
|116.75億
|中位數
|90.83億
|102.76億
|105.15億
|116.75億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.84
|8.83
|11.03
|8.48
|8.93
|營業收入
|66.58億
|77.30億
|84.78億
|78.02億
|83.83億
詳細資訊請看美股內頁：
美國包裝(PKG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
