鉅亨速報

盤後速報 - 禾聯碩(5283)下週(10月31日)除權息2.5元，預估參考價61.67元

鉅亨網新聞中心


禾聯碩(5283-TW)下週(10月31日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.5元，股票股利2元，合計股利2.5元。

以今日(10月23日)收盤價74.50元計算，預估參考價為61.67元，權息值合計為12.83元，股息殖利率0.67%。（註：預估參考價等資訊，皆以(10月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

禾聯碩(5283-TW)所屬產業為電器電纜，主要業務為電子零組件製造業、電器批發業及其他等相關產業。近5日股價上漲14.97%，集中市場加權指數下跌0.42%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/10/31 74.50 0.5 0.67% 2.0
2024/08/29 108.5 4.0 3.69% 0.0
2024/03/19 117.0 4.0 3.42% 0.0
2023/08/31 114.5 4.0 3.49% 0.0
2023/03/16 112.0 4.0 3.57% 0.0

