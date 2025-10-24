盤後速報 - 禾聯碩(5283)下週(10月31日)除權息2.5元，預估參考價61.67元
鉅亨網新聞中心
禾聯碩(5283-TW)下週(10月31日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.5元，股票股利2元，合計股利2.5元。
以今日(10月23日)收盤價74.50元計算，預估參考價為61.67元，權息值合計為12.83元，股息殖利率0.67%。（註：預估參考價等資訊，皆以(10月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
禾聯碩(5283-TW)所屬產業為電器電纜，主要業務為電子零組件製造業、電器批發業及其他等相關產業。近5日股價上漲14.97%，集中市場加權指數下跌0.42%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/10/31
|74.50
|0.5
|0.67%
|2.0
|2024/08/29
|108.5
|4.0
|3.69%
|0.0
|2024/03/19
|117.0
|4.0
|3.42%
|0.0
|2023/08/31
|114.5
|4.0
|3.49%
|0.0
|2023/03/16
|112.0
|4.0
|3.57%
|0.0
