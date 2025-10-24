盤中速報 - 深證成指上漲263.74點至13289.1841點，漲幅2.02%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間24日03:00，深證成指上漲263.74點（或2.02%），暫報13289.18點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-0.47%
- 近 1 月：-0.72%
- 近 3 月：+17.78%
- 近 6 月：+31.1%
- 今年以來：+29.12%
焦點個股
國家大基金持股概念領漲+4.34%。其中 江波龍(301308-CN) 上漲 15.47% ; 深南電路(002916-CN) 上漲 9.47% ; 長川科技(300604-CN) 上漲 5.54% 。
中韓自貿區概念領漲+4.02%。其中 青島雙星(000599-CN) 上漲 10.09% ; 青島金王(002094-CN) 上漲 2.72% ; 朗姿股份(002612-CN) 下跌 0.75% 。
