鉅亨速報 - Factset 最新調查：國巨(2327-TW)EPS預估上修至10.81元，預估目標價為161元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對國巨(2327-TW)做出2025年EPS預估：中位數由10.74元上修至10.81元，其中最高估值12.3元，最低估值10.04元，預估目標價為161元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|12.3(12.3)
|13.38
|14.53
|最低值
|10.04(10.04)
|11.28
|13.23
|平均值
|10.84(10.82)
|12.35
|14.01
|中位數
|10.81(10.74)
|12.39
|14.14
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|132,230,000
|149,895,000
|153,708,650
|最低值
|127,979,780
|132,749,840
|142,343,310
|平均值
|130,382,040
|140,975,590
|150,003,240
|中位數
|130,592,220
|140,040,730
|151,520,290
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|38.13
|41.8
|44.22
|46.46
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|121,667,329
|107,609,336
|121,086,925
|106,539,360
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2327/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 下週先小後大，鴻海 南亞科 國巨 下個買點? 【星雲 第2】目標翻倍
- 台股連假前失守5日線外資續砍239億元 連13賣0050共近68萬張
- 【量大強漲股整理】被動元件領頭羊創高後，誰有機會接棒?輝達?GTCDC大會登場下，誰有潛力?
- 至上、國巨、華新科、一檔「集團作帳飆股」請跟上、看懂節奏買對股真的賺很快！
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇