search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Stifel Financial Corp.(SF-US)EPS預估上修至7.78元，預估目標價為135.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Stifel Financial Corp.(SF-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.62元上修至7.78元，其中最高估值7.81元，最低估值6.55元，預估目標價為135.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.81(7.71)9.912.0310.87
最低值6.55(6.44)9.2810.2310.87
平均值7.28(7.16)9.5910.9410.87
中位數7.78(7.62)9.6310.7510.87

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值54.69億61.91億67.62億68.72億
最低值54.11億59.59億63.82億68.72億
平均值54.41億61.09億65.98億68.72億
中位數54.44億61.29億66.92億68.72億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.166.665.324.286.25
營業收入38.27億47.89億45.81億51.59億59.48億

詳細資訊請看美股內頁：
Stifel Financial Corp.(SF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSF

相關行情

台股首頁我要存股
Stifel Financial Corp.116.69+3.84%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty