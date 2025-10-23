鉅亨速報 - Factset 最新調查：Stifel Financial Corp.(SF-US)EPS預估上修至7.78元，預估目標價為135.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Stifel Financial Corp.(SF-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.62元上修至7.78元，其中最高估值7.81元，最低估值6.55元，預估目標價為135.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.81(7.71)
|9.9
|12.03
|10.87
|最低值
|6.55(6.44)
|9.28
|10.23
|10.87
|平均值
|7.28(7.16)
|9.59
|10.94
|10.87
|中位數
|7.78(7.62)
|9.63
|10.75
|10.87
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|54.69億
|61.91億
|67.62億
|68.72億
|最低值
|54.11億
|59.59億
|63.82億
|68.72億
|平均值
|54.41億
|61.09億
|65.98億
|68.72億
|中位數
|54.44億
|61.29億
|66.92億
|68.72億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.16
|6.66
|5.32
|4.28
|6.25
|營業收入
|38.27億
|47.89億
|45.81億
|51.59億
|59.48億
詳細資訊請看美股內頁：
Stifel Financial Corp.(SF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
