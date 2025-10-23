search icon



鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾利丹尼森AVY-US的目標價調升至210元，幅度約8.81%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對艾利丹尼森(AVY-US)提出目標價估值：中位數由193元上修至210元，調升幅度8.81%。其中最高估值218元，最低估值177元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予艾利丹尼森評價：積極樂觀9位、保持中立4位、保守悲觀1位。

艾利丹尼森今(23日)收盤價為179.04元。近5日股價上漲8.81%，標普指數上漲0.42%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


