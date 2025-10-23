鉅亨速報 - Factset 最新調查：UiPath公司PATH-US的目標價調升至13.5元，幅度約3.85%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對UiPath公司(PATH-US)提出目標價估值：中位數由13元上修至13.5元，調升幅度3.85%。其中最高估值17元，最低估值12元。
綜合評級 - 共有22位分析師給予UiPath公司評價：積極樂觀2位、保持中立19位、保守悲觀1位。
UiPath公司今(23日)收盤價為15.03元。近5日股價下跌3.85%，標普指數上漲0.42%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
延伸閱讀
