鉅亨網新聞中心 2025-10-23 13:53

亞洲天王周杰倫日前在個人社群平台 Instagram 發出「尋人啟事」，公開點名多年好友、知名魔術師蔡威澤「再不出現，你就完了！」，將一起涉及金額高達新台幣 1 至兩 2 元的比特幣代操投資糾紛推向公眾視野。據悉，周杰倫已透過律師啟動法律程序，準備對這位「把自己也變不見的魔術師」提出告訴。

天王也踩雷！魔術師好友代操比特幣把2億變不見 周杰倫怒喊告。(圖:shutterstock)

這場決裂的導火線來自於加密貨幣投資。蔡威澤曾是周杰倫巡演及節目《周遊記》的常駐嘉賓，被周杰倫公開稱讚為「魔術界最懂我的人」，兩人關係非比尋常。

周杰倫基於信任，在 2024 年間將上億元新台幣資金交付予蔡威澤，由其代為操作比特幣投資。然而，自 2024 年底至 2025 年初，蔡威澤開始聲稱比特幣帳戶因「技術問題」或「遭鎖定」而無法提領資產。周杰倫顧念舊情，給予其一年的寬限期處理。

但隨著期限將屆，蔡威澤從最初的敷衍藉口，轉為完全失聯「人間蒸發」。更令人震驚的是，蔡威澤先前簽發的還款本票，在存入銀行時竟因「存款不足」而成為空頭支票，徹底耗盡周杰倫的耐心。

此外，周杰倫所屬的杰威爾音樂公司亦收到第三方追討文件，疑似因蔡威澤曾以公司名義進行其他融資或交易，使公司受到牽連。

對於周杰倫的公開喊話，蔡威澤在短時間內作出了簡短回應。他先是轉發周杰倫的動態，寫下「真的很久沒出現」，隨後又發布聲明表示：「抱歉，我會停用社媒一段時間，暫時不會回覆訊息。」然而，這番回應並未解釋失聯原因及資金流向，隨後再度回歸神隱狀態。

業內人士猜測，蔡威澤的突然消失可能與加密貨幣市場在 10 月份發生的劇烈波動有關。當時全網合約爆倉金額高達 190 億美元，蔡威澤極可能使用了高槓桿進行炒幣，在市場暴跌中爆倉後，因無法彌補損失或交代資金流向，才選擇避不見面。