鉅亨速報 - Factset 最新調查：華美銀行集團(EWBC-US)EPS預估上修至9.21元，預估目標價為125.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對華美銀行集團(EWBC-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.06元上修至9.21元，其中最高估值9.47元，最低估值8.98元，預估目標價為125.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|9.47(9.21)
|10.34
|11.41
|最低值
|8.98(8.69)
|9.33
|10
|平均值
|9.23(9.06)
|9.85
|10.67
|中位數
|9.21(9.06)
|9.82
|10.68
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|29.25億
|30.62億
|33.52億
|最低值
|28.44億
|29.20億
|30.46億
|平均值
|28.74億
|30.15億
|32.01億
|中位數
|28.65億
|30.29億
|31.95億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.97
|6.10
|7.92
|8.18
|8.33
|營業收入
|17.65億
|18.35億
|25.77億
|39.16億
|44.58億
詳細資訊請看美股內頁：
華美銀行集團(EWBC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 股神領路．日本啟航！跟上日本商社投資熱潮
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：華美銀行集團EWBC-US的目標價調升至118元，幅度約4.42%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grupo Aeroportuario Del Pacifico SAB de CV - ADR(PAC-US)EPS預估下修至11.61元，預估目標價為237.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一產業不動產投資信託FR-US的目標價調升至59.5元，幅度約4.39%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Antero Midstream CorpAM-US的目標價調升至19元，幅度約5.56%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇