鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：華美銀行集團(EWBC-US)EPS預估上修至9.21元，預估目標價為125.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對華美銀行集團(EWBC-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.06元上修至9.21元，其中最高估值9.47元，最低估值8.98元，預估目標價為125.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值9.47(9.21)10.3411.41
最低值8.98(8.69)9.3310
平均值9.23(9.06)9.8510.67
中位數9.21(9.06)9.8210.68

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值29.25億30.62億33.52億
最低值28.44億29.20億30.46億
平均值28.74億30.15億32.01億
中位數28.65億30.29億31.95億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.976.107.928.188.33
營業收入17.65億18.35億25.77億39.16億44.58億

詳細資訊請看美股內頁：
華美銀行集團(EWBC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

EWBC

