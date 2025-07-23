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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：華美銀行集團EWBC-US的目標價調升至118元，幅度約4.42%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對華美銀行集團(EWBC-US)提出目標價估值：中位數由113元上修至118元，調升幅度4.42%。其中最高估值140元，最低估值89元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予華美銀行集團評價：積極樂觀9位、保持中立6位、保守悲觀0位。

華美銀行集團今(23日)收盤價為106.58元。近5日股價上漲4.42%，標普指數上漲1.05%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股EWBC市場預估目標價

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