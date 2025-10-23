iPhone Air需求引關注 日經：蘋果大幅削減iPhone Air生產訂單

search icon



作為蘋果 (AAPL-US) iPhone 業務線多年以來最大創新，以超薄作為賣點的 iPhone Air 正在面臨資本市場非議。周三（22 日）晚間最新消息顯示，相較其他 iPhone 17 系列機型熱銷，iPhone Air 的需求疲軟，已經促使蘋果調整生產計畫。

cover image of news article
蘋果大幅削減iPhone Air生產訂單。（圖：Shutterstock）

據《日經新聞》周三報導，蘋果正大幅削減 iPhone Air 生產訂單，但增加其他 iPhone 17 機型的訂單。


消息人士透露，按照最初生產計畫，iPhone Air 約佔今年新 iPhone 總產量 10%-15%。現在蘋果已通知多家供應商大幅削減 iPhone Air 的零件和電子模組訂單。

一位供應商經理表示，11 月起 iPhone Air 的生產訂單不到 9 月的 10%。

多位知情人士透露，雖然 iPhone Air 上周才剛開啟中國市場預購，但由於其他市場的需求疲弱，iPhone Air 的生產訂單已經削減至「接近停產的水準」。

由於 iPhone Air 在其他市場的預估交付時間自上市以來從未延長，消費電子市場觀察家已經對這款手機的實際需求感到懷疑。

以 4 款機型同時上市的美國市場為例，256GB 容量的 iPhone 17 基礎款平均需要等待 2-3 周，Pro 系列要等 1-2 周，而 iPhone Air 可以隨時提貨。

順便一提，iPhone Air 在中國市場的需求似乎比西方市場稍強一些。上周預售開啟兩小時內，多款配色和儲存版本 iPhone Air 在蘋果官網和天貓渠道已經顯示缺貨。

雖然從交付時間來判斷整體需求並不精準，但就 iPhone Air 而言，一系列證據都指向蘋果對這款新品的市場反響預期過高了。

此前摩根士丹利也預測其他三款新 iPhone 產量將提升，唯獨沒提 iPhone Air。Counterpoint Research 則強調基礎款 iPhone 17 和 iPhone 17 Pro Max 需求旺盛，也對 iPhone Air 隻字未提。

知情人士說，對蘋果來說，好消息是今年有三款新機需求強勁，得以維持該系列整體 8,500 萬至 9,000 萬部的生產預測。

據《日經新聞》報導，兩位知情人士稱，蘋果已經將基礎款 iPhone 17 的訂單增加約 500 萬台，也追加 Pro 系列的訂單。

