iPhone Air需求引關注 日經：蘋果大幅削減iPhone Air生產訂單

作為蘋果 (AAPL-US) iPhone 業務線多年以來最大創新，以超薄作為賣點的 iPhone Air 正在面臨資本市場非議。周三（22 日）晚間最新消息顯示，相較其他 iPhone 17 系列機型熱銷，iPhone Air 的需求疲軟，已經促使蘋果調整生產計畫。

據《日經新聞》周三報導，蘋果正大幅削減 iPhone Air 生產訂單，但增加其他 iPhone 17 機型的訂單。

消息人士透露，按照最初生產計畫，iPhone Air 約佔今年新 iPhone 總產量 10%-15%。現在蘋果已通知多家供應商大幅削減 iPhone Air 的零件和電子模組訂單。

一位供應商經理表示，11 月起 iPhone Air 的生產訂單不到 9 月的 10%。

多位知情人士透露，雖然 iPhone Air 上周才剛開啟中國市場預購，但由於其他市場的需求疲弱，iPhone Air 的生產訂單已經削減至「接近停產的水準」。

由於 iPhone Air 在其他市場的預估交付時間自上市以來從未延長，消費電子市場觀察家已經對這款手機的實際需求感到懷疑。

以 4 款機型同時上市的美國市場為例，256GB 容量的 iPhone 17 基礎款平均需要等待 2-3 周，Pro 系列要等 1-2 周，而 iPhone Air 可以隨時提貨。

順便一提，iPhone Air 在中國市場的需求似乎比西方市場稍強一些。上周預售開啟兩小時內，多款配色和儲存版本 iPhone Air 在蘋果官網和天貓渠道已經顯示缺貨。

雖然從交付時間來判斷整體需求並不精準，但就 iPhone Air 而言，一系列證據都指向蘋果對這款新品的市場反響預期過高了。

此前摩根士丹利也預測其他三款新 iPhone 產量將提升，唯獨沒提 iPhone Air。Counterpoint Research 則強調基礎款 iPhone 17 和 iPhone 17 Pro Max 需求旺盛，也對 iPhone Air 隻字未提。

知情人士說，對蘋果來說，好消息是今年有三款新機需求強勁，得以維持該系列整體 8,500 萬至 9,000 萬部的生產預測。