鉅亨速報 - Factset 最新調查：EQT公司(EQT-US)EPS預估上修至2.7元，預估目標價為65.95元
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對EQT公司(EQT-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.61元上修至2.7元，其中最高估值3.83元，最低估值2.21元，預估目標價為65.95元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.83(4.07)
|5.98
|6.57
|6.14
|最低值
|2.21(2.21)
|3.43
|2.54
|3.67
|平均值
|2.73(2.72)
|4.44
|4.88
|4.91
|中位數
|2.7(2.61)
|4.46
|4.94
|4.89
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|104.22億
|110.78億
|119.43億
|122.14億
|最低值
|71.43億
|81.30億
|80.97億
|86.33億
|平均值
|82.84億
|96.06億
|100.33億
|106.56億
|中位數
|81.24億
|95.90億
|99.72億
|111.20億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.71
|-3.58
|4.38
|4.22
|0.45
|營業收入
|26.59億
|68.40億
|121.41億
|50.70億
|52.22億
詳細資訊請看美股內頁：
EQT公司(EQT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
