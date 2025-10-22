鉅亨速報 - Factset 最新調查：EQT公司(EQT-US)EPS預估上修至2.7元，預估目標價為65.95元

search icon



根據FactSet最新調查，共25位分析師，對EQT公司(EQT-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.61元上修至2.7元，其中最高估值3.83元，最低估值2.21元，預估目標價為65.95元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.83(4.07)5.986.576.14
最低值2.21(2.21)3.432.543.67
平均值2.73(2.72)4.444.884.91
中位數2.7(2.61)4.464.944.89

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值104.22億110.78億119.43億122.14億
最低值71.43億81.30億80.97億86.33億
平均值82.84億96.06億100.33億106.56億
中位數81.24億95.90億99.72億111.20億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.71-3.584.384.220.45
營業收入26.59億68.40億121.41億50.70億52.22億

詳細資訊請看美股內頁：
EQT公司(EQT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

