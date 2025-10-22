鉅亨速報 - Factset 最新調查：AGNC投資(AGNC-US)EPS預估下修至1.54元，預估目標價為10.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對AGNC投資(AGNC-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.6元下修至1.54元，其中最高估值1.63元，最低估值1.5元，預估目標價為10.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.63(1.64)
|2.03
|1.59
|最低值
|1.5(1.5)
|1.45
|1.44
|平均值
|1.55(1.59)
|1.61
|1.54
|中位數
|1.54(1.6)
|1.6
|1.57
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|35.50億
|41.29億
|38.79億
|最低值
|34.79億
|36.19億
|35.53億
|平均值
|35.19億
|37.98億
|37.44億
|中位數
|35.17億
|37.28億
|37.99億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.66
|1.22
|-2.41
|0.05
|0.93
|營業收入
|3.41億
|24.14億
|33.04億
|10.06億
|48.76億
詳細資訊請看美股內頁：
AGNC投資(AGNC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
