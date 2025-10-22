鉅亨速報 - Factset 最新調查：AGNC投資(AGNC-US)EPS預估下修至1.54元，預估目標價為10.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共13位分析師，對AGNC投資(AGNC-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.6元下修至1.54元，其中最高估值1.63元，最低估值1.5元，預估目標價為10.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.63(1.64)2.031.59
最低值1.5(1.5)1.451.44
平均值1.55(1.59)1.611.54
中位數1.54(1.6)1.61.57

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值35.50億41.29億38.79億
最低值34.79億36.19億35.53億
平均值35.19億37.98億37.44億
中位數35.17億37.28億37.99億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.661.22-2.410.050.93
營業收入3.41億24.14億33.04億10.06億48.76億

詳細資訊請看美股內頁：
AGNC投資(AGNC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

