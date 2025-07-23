鉅亨速報 - Factset 最新調查：AGNC投資(AGNC-US)EPS預估下修至1.64元，預估目標價為9.70元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對AGNC投資(AGNC-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.68元下修至1.64元，其中最高估值1.76元，最低估值1.5元，預估目標價為9.70元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.76(1.76)
|1.71
|1.65
|最低值
|1.5(1.5)
|1.45
|1.44
|平均值
|1.64(1.65)
|1.6
|1.56
|中位數
|1.64(1.68)
|1.61
|1.59
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|35.25億
|35.47億
|32.67億
|最低值
|32.52億
|31.50億
|32.67億
|平均值
|34.09億
|33.62億
|32.67億
|中位數
|34.16億
|33.97億
|32.67億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.66
|1.22
|-2.41
|0.05
|0.93
|營業收入
|3.41億
|24.14億
|33.04億
|10.06億
|48.76億
詳細資訊請看美股內頁：
AGNC投資(AGNC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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