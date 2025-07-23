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鉅亨速報 - Factset 最新調查：AGNC投資(AGNC-US)EPS預估下修至1.64元，預估目標價為9.70元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對AGNC投資(AGNC-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.68元下修至1.64元，其中最高估值1.76元，最低估值1.5元，預估目標價為9.70元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.76(1.76)1.711.65
最低值1.5(1.5)1.451.44
平均值1.64(1.65)1.61.56
中位數1.64(1.68)1.611.59

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值35.25億35.47億32.67億
最低值32.52億31.50億32.67億
平均值34.09億33.62億32.67億
中位數34.16億33.97億32.67億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.661.22-2.410.050.93
營業收入3.41億24.14億33.04億10.06億48.76億

詳細資訊請看美股內頁：
AGNC投資(AGNC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAGNC

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