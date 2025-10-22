小資福音：「週週到期」選擇權來了！期交所首推5檔個股「週契約」有助短線避險

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-22 19:02

台灣期貨交易所（期交所）繼推出大受歡迎的「台指選擇權週契約」後，今 (22) 日宣布將「每週到期」的機制擴大到個別股票上，推出「個股選擇權週契約」。這項創新，是為了讓投資人能更精準地掌握個股短期事件帶來的市場波動，有效進行風險管理和策略操作，初期預計掛牌 5 檔。

小資福音：「週週到期」選擇權來了！期交所首推5檔個股「週契約」短線避險更精準。

單一個股經常會因為發布財報、舉行法說會、新品發表，或進行除權息等事件，造成股價在短時間內劇烈變動。個股選擇權週契約，就是為滿足投資人對這些「事件行情」的避險和交易需求而生。這項新產品的相關規劃與規章修正，已經獲得主管機關核准，預計將在年底前正式掛牌上市。

個股選擇權週契約的掛牌方式，與現行的台指選擇權週契約相似：一樣是每週三掛牌，並掛出次兩週週三到期的契約。但因每月第三個週三是「月契約」的到期日，因此這一天將不會再掛新的週契約。

在規格方面，週契約與現有「個股選擇權」幾乎相同：

1. 契約單位：每口代表 2,000 股。

2. 交易時間： 8:45 到 13:45 （到期日為 13:30 截止）。

3. 結算方式：採現金結算，最後結算價為到期日現貨收盤前 60 分鐘內的個股平均價。

4. 除權息調整：遇到個股除權息時，契約也會調整，納入約當現金與股票股利。

為了提供高價股投資人更多元的操作選擇，期交所特別調整了規定。對於履約價格在 1,000 元至 2,000 元之間的高價位股票，其週契約及近月契約的履約價格間距將縮小為 20 元。

舉例來說，如果台積電 (TSM-US) (2330-TW) 開盤參考價是 1,450 元，週契約的履約價格序列間距將會是 20 元，例如從 1,220 元、1,240 元… 一路到 1,680 元，讓投資人有至少 24 個履約價格可以選擇，大幅提升交易的靈活性。