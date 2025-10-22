search icon



鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大跌0.47%，報1.6264元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間22日01:50，歐元/加幣下跌0.0077點跌幅達0.47%，暫報1.6264點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.01%
  • 近 1 週：-0.54%
  • 近 3 月：+1.49%
  • 近 6 月：+3.10%
  • 今年以來：+9.01%

歐元/加幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 歐元/美元相關性0.88，本日下跌0.34%
  • 英鎊/美元相關性0.67，本日下跌0.28%
  • 歐元/澳元相關性0.57，本日下跌0.07%

歐元/加幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞郎相關性-0.79，本日下跌0.47%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.74，本日下跌0.34%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.74，本日下跌0.08%

相關行情

台股首頁我要存股
歐元/加幣1.6268-0.45%
歐元/美元1.1605-0.33%
英鎊/美元1.3371-0.25%
澳元/美元0.6488-0.40%

