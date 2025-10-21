search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

外匯速報 - 美元/南非蘭特(USDZAR) 大漲1.14%，報17.4401元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間21日21:50，美元/南非蘭特上漲0.196點漲幅達1.14%，暫報17.4401點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.51%
  • 近 1 週：+0.79%
  • 近 3 月：-3.47%
  • 近 6 月：-9.52%
  • 今年以來：-7.78%

美元/南非蘭特近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/墨西哥披索相關性0.63，本日上漲0.44%
  • 美元/挪威克朗相關性0.59，本日上漲0.34%
  • 美元/新加坡幣相關性0.57，本日上漲0.33%

美元/南非蘭特近90天負相關的前3貨幣對

  • 澳元/美元相關性-0.74，本日上漲0.58%
  • 紐元/美元相關性-0.58，本日上漲0.42%
  • 英鎊/美元相關性-0.58，本日上漲0.3%

文章標籤

外匯速報

相關行情

台股首頁我要存股
美元/南非蘭特17.431+1.08%
澳元/美元0.6487-0.41%
紐元/美元0.5732-0.23%
英鎊/美元1.3378-0.20%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty