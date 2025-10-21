search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Nextracker Inc - Class ANXT-US的目標價調升至88.5元，幅度約3.51%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Nextracker Inc - Class A(NXT-US)提出目標價估值：中位數由85.5元上修至88.5元，調升幅度3.51%。其中最高估值114元，最低估值65元。

綜合評級 - 共有29位分析師給予Nextracker Inc - Class A評價：積極樂觀21位、保持中立7位、保守悲觀1位。

Nextracker Inc - Class A今(21日)收盤價為88.6679元。近5日股價上漲3.51%，標普指數上漲1.21%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


Nextracker Inc - Class A88.44+1.59%

