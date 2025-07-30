鉅亨速報 - Factset 最新調查：Nextracker Inc - Class A(NXT-US)EPS預估上修至4.05元，預估目標價為69.00元
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根據FactSet最新調查，共27位分析師，對Nextracker Inc - Class A(NXT-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.88元上修至4.05元，其中最高估值4.67元，最低估值3.26元，預估目標價為69.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.67(4.43)
|5.31
|6.46
|7.21
|最低值
|3.26(3.26)
|3.75
|3.68
|5.51
|平均值
|4.03(3.89)
|4.44
|4.9
|6.36
|中位數
|4.05(3.88)
|4.43
|5.02
|6.36
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|37.78億
|41.71億
|46.54億
|49.32億
|最低值
|32.29億
|32.59億
|38.39億
|42.96億
|平均值
|33.68億
|37.04億
|42.12億
|46.83億
|中位數
|33.49億
|37.23億
|41.79億
|48.20億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.23
|1.11
|0.02
|3.37
|3.47
|營業收入
|11.96億
|14.58億
|19.02億
|25.00億
|29.59億
詳細資訊請看美股內頁：
Nextracker Inc - Class A(NXT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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