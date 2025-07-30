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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Nextracker Inc - Class A(NXT-US)EPS預估上修至4.05元，預估目標價為69.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共27位分析師，對Nextracker Inc - Class A(NXT-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.88元上修至4.05元，其中最高估值4.67元，最低估值3.26元，預估目標價為69.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值4.67(4.43)5.316.467.21
最低值3.26(3.26)3.753.685.51
平均值4.03(3.89)4.444.96.36
中位數4.05(3.88)4.435.026.36

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值37.78億41.71億46.54億49.32億
最低值32.29億32.59億38.39億42.96億
平均值33.68億37.04億42.12億46.83億
中位數33.49億37.23億41.79億48.20億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.231.110.023.373.47
營業收入11.96億14.58億19.02億25.00億29.59億

詳細資訊請看美股內頁：
Nextracker Inc - Class A(NXT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNXT

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