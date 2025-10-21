search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：波音(BA-US)EPS預估下修至-7.05元，預估目標價為255.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對波音(BA-US)做出2025年EPS預估：中位數由-2.07元下修至-7.05元，其中最高估值-4.74元，最低估值-8.44元，預估目標價為255.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-4.74(-0.69)5.810.6513.25
最低值-8.44(-7.8)-0.342.558.21
平均值-6.89(-2.68)3.246.429.95
中位數-7.05(-2.07)3.366.589.26

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值886.28億1,042.09億1,169.29億1,238.28億
最低值841.04億905.06億1,007.44億1,113.12億
平均值867.26億966.90億1,088.36億1,191.44億
中位數871.44億965.47億1,089.43億1,208.52億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-20.88-7.15-8.30-3.67-18.36
營業收入581.61億622.86億666.07億777.94億665.18億

詳細資訊請看美股內頁：
波音(BA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

