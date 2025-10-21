明係擬發行1.25萬張現增股籌資償還到期CB本金及利息
鉅亨網記者張欽發 台北
自行車廠明係 (6804-TW)(21) 日由董事會決議，擬發行 1.25 萬張現增股進行市場籌資，主要爲償還到期國內第一次無擔保可轉換公司債 (CB) 到期本金及利息，明係將有 2 億元的 CB 在 2026 年 6 月 19 日到期。這也是近年來自行車廠的首次現增籌資案。
明係主要生產電動輔助自行車，2025 年 1-6 月營收 7.39 億元，毛利率 7.38%，稅後虧損 4189 萬元，較去年同期由盈轉虧，每股虧損 1.2 元。
明係 2025 年第三季營收 3.29 億元，年減 41.86%，2025 年 1-9 月營收 10.68 億元，年減 33.1%。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 繼中日韓後 巨大自行車疑涉「強迫勞動」遭美禁輸 勞經兩部會緊急回應
- 美CBP發暫扣令 自行車廠巨大台製產品禁輸美可能影響集團營收4-5%
- 自行車廠巨大上半年EPS 1.42元 7月營收51.07億元年減15.81%
- 倚天酷碁迎歐美旺季滑板車、行李箱出貨暢旺 參展歐洲自行車展搶攻智慧移動商機
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇