台股

明係擬發行1.25萬張現增股籌資償還到期CB本金及利息

鉅亨網記者張欽發 台北


自行車廠明係 (6804-TW)(21) 日由董事會決議，擬發行 1.25 萬張現增股進行市場籌資，主要爲償還到期國內第一次無擔保可轉換公司債 (CB) 到期本金及利息，明係將有 2 億元的 CB 在 2026 年 6 月 19 日到期。這也是近年來自行車廠的首次現增籌資案。

cover image of news article
明係董事長江永平。(鉅亨網記者張欽發攝)

明係主要生產電動輔助自行車，2025 年 1-6 月營收 7.39 億元，毛利率 7.38%，稅後虧損 4189 萬元，較去年同期由盈轉虧，每股虧損 1.2 元。


明係 2025 年第三季營收 3.29 億元，年減 41.86%，2025 年 1-9 月營收 10.68 億元，年減 33.1%。

