明係擬發行1.25萬張現增股籌資償還到期CB本金及利息

自行車廠明係 (6804-TW)(21) 日由董事會決議，擬發行 1.25 萬張現增股進行市場籌資，主要爲償還到期國內第一次無擔保可轉換公司債 (CB) 到期本金及利息，明係將有 2 億元的 CB 在 2026 年 6 月 19 日到期。這也是近年來自行車廠的首次現增籌資案。