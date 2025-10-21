神達擬再處分轉投資新聚思上限100萬股約47.5億元 活化集團資金運用

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-10-21 19:08

‌



神達 (3706-TW) 今 (21) 日代子公司神達電腦公告，董事會決議通過處分轉投資新聚思 (TD Synnex Corp.)(SNX-US) 持股，上限 100 萬股，以新聚思 20 日美股收盤股價 155 美元換算，市值約 47.5 億元。

神達再處分轉投資新聚思上限100萬股 活化集團資金運用。(鉅亨網資料照)

神達表示，此次處分股權目的為活化集團資金，而本次處分為出售透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產，處分結果將計入資產負債表之權益項下，並不影響本公司獲利，權益影響數待交易完成後再行公告。

‌



而神達另一子公司 Silver Star Developments Limited(SSDL) 已於 9 月 30 日至 10 月 17 日期間出清所持有的新聚思 30.21 萬股，每股交易均價 160.29 美元，交易總金額 4842.3 萬美元。