鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-10-07 20:32

神達控股 (3706-TW) 子公司神雲科技今 (7) 日宣布，與比利時新創 Tonomia 簽署合作備忘錄 (MOU)，雙方將攜手推動永續 AI 基礎設施。

神達旗下神雲結盟Tonomia 合作推動永續AI基礎設施。(圖：神雲提供)

此次雙方合作結合神雲科技的高效能 GPU 伺服器 與 Tonomia 的再生能源創新技術，為全球企業打造低碳、高效能的 AI 運算叢集，攜手推動資料中心營運朝向潔淨能源與智慧化基礎設施轉型。

Tonomia 聚焦分散式 AI 再生能源解決方案，採用模組化架構，涵蓋太陽能車棚、案場電池儲能及分散式 AI 基礎設施，將閒置停車場轉化為綠能樞紐，兼具電動車充電與 AI 資料中心運算。

Tonomia 此一整合模式不僅可生產綠電，亦能回收餘熱提升裝置效能，並藉由最佳化電網支援，為業主與營運者帶來額外效益。

神雲科技總經理黃承德表示，與 Tonomia 的合作展現了神雲對資料中心開放創新與永續發展的承諾，不僅有效降低高能耗運作對環境的影響，也持續推動次世代人工智慧應用與高效能運算的發展。