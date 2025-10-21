search icon



鉅亨速報

外匯速報 - 美元/新加坡幣(USDSGD) 大漲0.32%，報1.2976元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間21日18:20，美元/新加坡幣上漲0.0041點漲幅達0.32%，暫報1.2976點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.26%
  • 近 1 週：+0.53%
  • 近 3 月：+1.43%
  • 近 6 月：-1.58%
  • 今年以來：-4.83%

美元/新加坡幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞典克朗相關性0.85，本日上漲0.21%
  • 美元/瑞郎相關性0.82，本日上漲0.39%
  • 美元/日元相關性0.80，本日上漲0.82%

美元/新加坡幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.90，本日上漲0.32%
  • 英鎊/美元相關性-0.87，本日上漲0.31%
  • 紐元/美元相關性-0.74，本日上漲0.59%

