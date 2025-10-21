鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過22.96億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2025-10-21 10:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。

24小時跌幅：Enzyme(MLN)24小時跌幅157%；TRU(TRU)24小時跌幅20.9%；Auction(AUCTION)24小時跌幅19.1%。

近一週漲幅：愛麗絲(ALICE)近一週漲幅30.9%；DATA(DATA)近一週漲幅20%；KAVA(KAVA)近一週漲幅20%。