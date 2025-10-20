〈雲豹能源展望〉邁向高股利時代 2026年股息配發率達8成

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-10-20 13:53

雲豹能源 (6869-TW) 今 (20) 日公布集團布局與未來展望，總經理趙書閔表示，今年隨著綠電銷售、儲能業務大幅成長，本業營運將超越去年，明年營運也樂觀看，隨著公司穩健營運與獲利，希望推進「高股利」政策，2026 年邁入「高股利時代」，配發率達 8 成。

雲豹能源指出，隨著光電、儲能、綠電交易、水處理及資產管理事業全面開花，公司營運穩健成長，積極推進高股利策略與低碳布局，展現長期投資價值與永續領先實力。

雲豹能源近期在綠能、儲能工程與綠電交易領域發揮強勁營運韌性與成長動能。今年第二季營收 25.9 億元，年增 156%，歸屬母公司淨利 5.22 億元，年增 290%，單季淨利創歷史次高，上半年營收 35.9 億元，工程收入達 20.4 億元，佔比 56.8%，其次為發售電收入 10.9 億元，佔比 30.5%，歸屬於母公司業主淨利 2.8 億元，每股純益 2.06 元。

趙書閔說，集團近三年淨利表現持續穩健成長，2022 年 EPS 4.03 元、2023 年 EPS 8.77 元、2024 年 EPS 8.89 元，穩定獲利結構奠定公司推進高股利政策的基礎。「高股利」並非短期現象，而是集團長期穩健經營的延伸，象徵企業營運體質成熟與回饋股東的堅定承諾。