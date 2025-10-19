〈熱門股〉瀚荃營收報喜挾現金減資題材 連飆3根漲停創一年高點
鉅亨網記者彭昱文 台北
連接器廠瀚荃 (8103-TW)9 月營收衝 3 年新高，加上現金減資題材，近 3 個交易日連日漲停，單周大漲近 33%，股價登上 69.5 元，創逾 1 年波段高點。
為提升股東權益報酬率，瀚荃規劃辦理現金減資 15%、每股退還股東 1.5 元，不過，原定自 10 月 22 日至 10 月 31 日停牌進行減資換發新股作業，但因經濟部尚在審核公司減資之資本額變更登記，故將修訂換股作業計畫。
瀚荃受惠資料中心電力建置的產業趨勢下， AI 相關產品成長強勁，加上工業終端去化庫存完畢需求復甦及新專案貢獻，9 月營收 3.14 億元，月增 0.3%、年增 11.31%，創 38 個月新高、累計前 9 月營收 24.64 億元，年增 4.44%。
瀚荃表示，上半年來自伺服器及網通的產品已占瀚荃營收 35%，年增達雙位數成長，目前已成為公司最大的核心業務。除電源相關產品如電源供應器（PSU），今年在伺服器主板 (Compute Tray) 連接器成長也呈倍數增加。
隨著算力即電力的產業趨勢及 AI Server 發展走向多 GPU 與 CPU 的架構，瀚荃看好，將需要更多降壓、供電接口等，未來電源密集度提升的趨勢下趨動 AI 伺服器電力成為公司核心業務。
